Введенные в Москве и Подмосковье карантинные меры могут распространиться на всю страну.

Михаил Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан. Об этом политик заявил во время оперативного совещания с вице-премьерами. Информацию приводят в "РИА Новостях". Глава правительства рекомендовал местным властям обратить внимание на опыт коллег в Москве, связанный с мерами борьбы по нераспространению коронавируса. Он призывает организовать подобные ограничения у себя в регионах.

В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких прокомментировал чиновник

Основной задачей правительства Мишустин видит работу на опережение и минимизацию ущерба. Решение мэрии Москвы об ужесточении карантина Михаил Мишустин назвал логичным продолжением политики президента России. Эти меры полностью оправданы.

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина.

Видео: YouTube/Правительство России