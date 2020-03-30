Для юридических штраф от 50 до 150 тысяч и до 500 тысяч при повторном нарушении.

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что следующая неделя в России объявлена нерабочей.

Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома, - сказал председатель правительства.

Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях. За первичное нарушение карантина физлиц накажут штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное наказание от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для юридических штраф от 50 до 150 тысяч и до 500 тысяч при повторном нарушении.

Ранее мы писали, что за нарушение карантина по коронавирусу могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

Видео: YouTube / Правительство России