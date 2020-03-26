За нарушение карантина по коронавирусу могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей

О поправках в КоАП сообщает ТАСС.

Максимальный штраф для незаболевших граждан, впервые нарушивших карантин по коронавирусу, может составить 40 тысяч рублей. Такое положение содержится в поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), поступивших в Госдуму.

Отмечается, что за первое нарушение режима карантина физических лиц ждет штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностных –штраф от 50 до 150 тысяч рублей, юридических – штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток. Штраф за повторное нарушение для физических лиц составит 150-300 тысяч рублей, должностных – 300-500 тысяч рублей, для юридических – 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Государственной Думе РФ предложили сажать на семь лет за нарушение карантина по коронавирусу заболевшими гражданами. Альтернативным наказанием может стать штраф в размере до двух миллионов рублей. Речь идёт о ситуации, когда нарушение карантина повлекло смерть двух и более человек. Штраф предлагают назначать за нарушение карантина, которое повлекло смерть одного человека.