Телеканал в Петербурге оштрафовали на 3 млн рублей за ложь об СССР

Мировой суд Петербурга оштрафовал Национальную спутниковую компанию на 3 миллиона рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в период Второй мировой войны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Основанием для разбирательства послужил документальный фильм "Мировые войны XX века. Война миров. Часть 5. От Москвы до Берлина", который транслировал телеканал "Триколор Информ Плюс" 8 апреля 2025 года. В ходе судебного заседания были изучены рассекреченные документы Министерства обороны, которые опровергли показанные в ленте кадры.

Представитель юридического лица вину не признал. Наказание назначено по части 4.1 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей.

