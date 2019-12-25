В Петербурге вынесли приговор мошенникам, оформлявшим кредиты на чужие Госуслуги через "симки-двойники"

Оба фигуранта признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб.

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор Максиму Тумахе и Даниле Финогенову, признав их виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом информирует Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что в декабре 2023 года Тумаха разработал схему хищения денег через уязвимости в системах онлайн-кредитования. Преступники получали доступ к личным кабинетам граждан на портале "Госуслуги" и от их имени дистанционно оформляли кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

Для авторизации злоумышленники использовали возвращенные операторами сотовой связи абонентские номера, которые они регистрировали на себя. Таким образом им удалось набрать кредитов на общую сумму более 466 тысяч рублей.

Оба фигуранта признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб. Суд приговорил Тумаху к 4,5 годам, а Финогенова к 3 годам и 2 месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

