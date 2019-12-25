Оглашен приговор рецидивисту, который толкнул инспектора СИЗО в Колпино

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, которому вменили ч. 2 ст. 321 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В июле 2025 года фигурант в СИЗО-1 в Колпино, будучи осужденным по приговору Красносельского районного суда, схватил инспектора отдела режима и надзора за форменное обмундирование и толкнул его в дверь камеры, прежде чем войти внутрь.

Подсудимый признал вину. Суд учел, что он был ранее судим, в связи с чем в действиях установлен рецидив преступлений. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что нападением на журналистов в Петербурге заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

Фото: Piter.TV