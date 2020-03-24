В Госдуме предложили сажать на семь лет за нарушение карантина

Речь идёт о ситуациях, которые повлекли смерть людей.

В Государственной Думе РФ предложили сажать на семь лет за нарушение карантина. Альтернативным наказанием может стать штраф в размере до двух миллионов рублей. Речь идёт о ситуации, когда нарушение карантина повлекло смерть двух и более человек. Информацию об этом опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Штраф предлагают назначать за нарушение карантина, которое повлекло смерть одного человека.

Либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, - сказано в сообщении ГосДумы.

Другая санкция: запрет занимать определенные должности заниматься определенной деятельностью на срок от трёх до пяти лет.

Поправки обсудят на заседании 25 марта. На пленарном заседании о них поговорят 31 марта.

Ранее Госдума приняла закон о материальной ответственности военных.

Видео: YouTube / 112 Украина