В Госдуме предложили сажать на семь лет за нарушение карантина

В Государственной Думе РФ предложили сажать на семь лет за нарушение карантина. Альтернативным наказанием может стать штраф в размере до двух миллионов рублей. Речь идёт о ситуации, когда нарушение карантина повлекло смерть двух и более человек. Информацию об этом опубликовали на сайте нижней палаты парламента.
Штраф предлагают назначать за нарушение карантина, которое повлекло смерть одного человека.
Либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, - сказано в сообщении ГосДумы.
Другая санкция: запрет занимать определенные должности заниматься определенной деятельностью на срок от трёх до пяти лет.
Поправки обсудят на заседании 25 марта. На пленарном заседании о них поговорят 31 марта.
Ранее Госдума приняла закон о материальной ответственности военных.
Видео: YouTube / 112 Украина
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