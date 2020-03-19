Госдума приняла закон о материальной ответственности военных

Военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой.

Государственная Дума РФ приняла закон о материальной ответственности военных. Срок привлечения военнослужащего к ответственности будет остановлен - на период предварительного расследования или судебного разбирательства.

Закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих — как тех, кто проходит срочную службу, так и для контрактников.

Военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой.

Отмечается, что военнослужащего не привлекут к ответственности за ущерб, причиненный по приказу командира. А также в результате правомерных действий, действий или бездействия, связанных со служебным риском.

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