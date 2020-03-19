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Госдума приняла закон о материальной ответственности военных

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Военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой.

Государственная Дума РФ приняла закон о материальной ответственности военных. Срок привлечения военнослужащего к ответственности будет остановлен - на период предварительного расследования или судебного разбирательства.

Закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих — как тех, кто проходит срочную службу, так и для контрактников.

Военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой.

Отмечается, что военнослужащего не привлекут к ответственности за ущерб, причиненный по приказу командира. А также в результате правомерных действий, действий или бездействия, связанных со служебным риском.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва.

Теги: армия, вооруженные силы, призыв
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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