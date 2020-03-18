Весенний призыв в армию должен начаться 1 апреля.

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва из-за коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль обратится по этому поводу в Минобороны.

Не знаю, не могу ответить. Вопрос хороший, будет изучать и обратимся с этим вопросом в Минобороны, - сказал Песков.

Весенний призыв в армию должен начаться 1 апреля. Обычно он длится до 15 июля.

Ранее Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, CNN