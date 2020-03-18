Председатель ЦИК рассказала, что в условиях пандемии в РФ никто не будет проводить голосование.

Элла Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции. Глава ЦИК заметила, что мероприятие может не проводиться 22 апреля. Это будет зависеть от распространения коронавируса по России.

Поскольку вооружен - предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры прокомментировала чиновница

Памфилова добавила, что ведомства работают эффективно по сравнению с тем, как действуют в Европе. Она подчеркнула, что правительство откажется от проведения голосования в конце апреля, если на территории государства будут зафиксирована развернутая пандемия инфекции.

Ранее Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса.

Видео: ЦИК России