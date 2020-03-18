Элла Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции. Глава ЦИК заметила, что мероприятие может не проводиться 22 апреля. Это будет зависеть от распространения коронавируса по России.
Поскольку вооружен - предупрежден, и все мы настроены на профилактические меры
прокомментировала чиновница
Памфилова добавила, что ведомства работают эффективно по сравнению с тем, как действуют в Европе. Она подчеркнула, что правительство откажется от проведения голосования в конце апреля, если на территории государства будут зафиксирована развернутая пандемия инфекции.
Ранее Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса.
Видео: ЦИК России
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