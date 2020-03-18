Ранее президент утвердил дату проведения общенационального голосования на 22 апреля.

Владимир Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса. Об этом политик сообщил в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Словам спикера приводят "РИА Новости". Президент РФ считает, что следует смотреть на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации прокомментировал глава государства

Путин подчеркнул, что сохранение здоровья граждан для РФ превыше всего. Он не исключил возможности переноса голосования с 22 апреля на другую дату. Напомним, что россиянам предложат согласиться с вопросом о том, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию РФ.

Ранее Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации.

Видео: YouTube/ЦИК России, NBC News