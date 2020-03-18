Владимир Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса. Об этом политик сообщил в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Словам спикера приводят "РИА Новости". Президент РФ считает, что следует смотреть на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации
прокомментировал глава государства
Путин подчеркнул, что сохранение здоровья граждан для РФ превыше всего. Он не исключил возможности переноса голосования с 22 апреля на другую дату. Напомним, что россиянам предложат согласиться с вопросом о том, одобряют ли они внесение изменений в Конституцию РФ.
Ранее Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации.
Видео: YouTube/ЦИК России, NBC News
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