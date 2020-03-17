Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Президент России не планирует заявлять о переносе дня голосования по внесению правок в Конституцию.

Кремль опроверг подготовку обращения Владимира Путина к нации. Президент России не планирует выступать перед россиянами в ближайшее время. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Кремль не готовит речь для президента относительно всенародного голосования, которое пройдет 22 апреля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что голосование могут перенести на 12 июня или 13 сентября. Причиной такого переноса журналисты называли профилактику в условиях распространения коронавируса. Власти страны рекомендовали не проводить массовых мероприятий.

Ранее Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News