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Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

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Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные правительства и стратегических ведомств России.

Кремль предложил не полагаться на мнение Алексея Кудрина о росте экономики. Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты мнением серьезного экономиста. Однако чиновник призвал изучать мировые тренды более детально перед тем, как делать выводы. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам во время пресс-конференции.

Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства

прокомментировал спикер

Ранее Кудрин рассказал о возможном росте бедности в стране из-за падения нефтяных котировок. Уже в 2020 году РФ может столкнуться с ростом уровня бедности. Бюджет государства лишится около 3 трлн рублей при стоимости доллара 72 рублям, а барреля нефти - 35 долларов. Плачевная ситуация, по мнению Кудрина, может грозить и ВВП.

В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии.

Видео: YouTube/Всроссийский гражданский форум, Высшая школа экономики, NBC News, BBC News, CBS News

Теги: алексей кудрин, дмитрий песков, кремль, экономика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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