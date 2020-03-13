Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные правительства и стратегических ведомств России.

Кремль предложил не полагаться на мнение Алексея Кудрина о росте экономики. Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты мнением серьезного экономиста. Однако чиновник призвал изучать мировые тренды более детально перед тем, как делать выводы. Об этом пресс-секретарь президента России рассказал журналистам во время пресс-конференции.

Надо обязательно рассматривать это все в комплексе, в том числе оценки правительства прокомментировал спикер

Ранее Кудрин рассказал о возможном росте бедности в стране из-за падения нефтяных котировок. Уже в 2020 году РФ может столкнуться с ростом уровня бедности. Бюджет государства лишится около 3 трлн рублей при стоимости доллара 72 рублям, а барреля нефти - 35 долларов. Плачевная ситуация, по мнению Кудрина, может грозить и ВВП.

В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии.

Видео: YouTube/Всроссийский гражданский форум, Высшая школа экономики, NBC News, BBC News, CBS News