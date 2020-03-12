К этому могут привести последствия коронавируса.

В Кремле не исключают наступления глобальной экономической рецессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России "ТАССу".

Дмитрий Песков напомнил, что распространение коронавируса может серьезно сказаться на мировых рынках. Более серьезные последствия могут быть в экономической среде. Глобальная рецессия "может быть где- то на горизонте". Уже сейчас политики наблюдают определенные признаки негативного воздействия. Речь идет о совокупности региональных конфликтов и несоблюдении рядом стран требований международного права.

Ранее в Кремле пока не планируют отменять парад Победы в Москве.

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