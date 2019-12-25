В Кремле пока не планируют отменять парад Победы в Москве. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подготовка продолжается, - заявил он.
По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за ситуацией.
Ранее президент Казахстана отменил военный парад в Нур-Султане в честь 75-летия Победы. Это было сделано из-за опасений распространения коронавируса.
Напомним, Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы.
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News
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