Подготовка к нему продолжается.

В Кремле пока не планируют отменять парад Победы в Москве. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подготовка продолжается, - заявил он.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за ситуацией.

Ранее президент Казахстана отменил военный парад в Нур-Султане в честь 75-летия Победы. Это было сделано из-за опасений распространения коронавируса.

Напомним, Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News