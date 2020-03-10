В Белом Доме хотят отправить на 9 мая в Россию не президента, а высокопоставленных чиновников.

Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщили в Коммерсанте" со ссылкой на собственные источники. Причины, по которым американский лидер не может участвовать в мероприятии, не разглашаются. В Вашингтоне не исключили возможности отправки делегации из высокопоставленных чиновников.

Напомним, что 9 мая Красную площадь собираются посетить главы Франции и Турции. Участие также подтвердили представители 17 государств, включая Венесуэлу, Белоруссию, Сербию, Кубу. Такую информацию огласил помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы.

Видео: YouTube/The White House