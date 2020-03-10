Политик призвал зарубежных лидеров посетить праздник в России.

Владимир Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы. Президент РФ считает правильным, если дилеры антигитлеровской коалиции приедут в Москву. Об этом глава государства рассказал в специальном проекте "ТАССа".

Это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой прокомментировал спикер

Путин призывает союзников времен Второй мировой войны почтить 75-летие с момента завершения ВОВ. Политик добавил, что лично для него приезд иностранных представителей на празднование неважен. Он считает, что это "наш праздник", однако в России гостям будут рады и их ждут.

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Видео: YouTube/ United Nations, NBC News