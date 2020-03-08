Климкин рассказал о надвигающейся "катастрофе" для Украины перед 9 мая

О раскладах перед праздником Победы для Украины бывший глава МИД заявил в интервью порталу "Обозреватель".

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о надвигающейся "катастрофе" для Украины перед 9 мая. Он обеспокоился тем, что западные лидеры приедут в Москву на парад в честь Дня победы, где вместе с президентом России они будут обсуждать "украинский" вопрос в невыгодном для страны свете. В связи с этим Климкин предложил пригласить некоторых лидеров западных стран в Киев 8 мая перед поездкой в Москву на следующий день. В Европе памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны проводятся именно в эту дату.

В связи с этим Климкин хочет предложить пригласить лидеров США, Франции и британского премьера в Киев 8 мая. Так надвигающаяся "катастрофа" станет меньше, считает он.

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