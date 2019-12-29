Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко готов посоревноваться с Владимиром Путиным в дзюдо. Об этом он сказал в беседе с телеканалом "Украина 24".
Политик заявил, что недавно представил картину, как Путин и Зеленский подписывают договор об урегулировании конфликта на Донбассе. По его словам, это произошло на курорте, куда их пригласил Дональд Трамп.
Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже. <…> Готовы и на дзюдо тоже,
— сказал Пристайко.
Ранее мы писали о заявлении Владимира Путина, в котором он выразил надежду договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.
Видео: YouTube / Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина
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