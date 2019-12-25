Путин надеется договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Москва и Киев уже смогли договориться о двух пунктах.

Президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами. Об этом сообщил ТАСС.

Путин отметил, что "надежда умирает последней", и обратил внимание, что Зеленский изменил свою позицию. Украинский президент, вернувшись с саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции в декабре прошлого года, начал говорить о необходимости пересмотра минских соглашений.

Путин также констатировал, что Москва и Киев договорились об обмене удерживаемых лиц и соглашении по транзиту российского газа через территорию Украины.

Ранее в партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму.