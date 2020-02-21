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lesjasap
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В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму

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Голосование могут организовать на границе.

В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму. Елена Мошенец из "Слуги народа" заявила о возможности голосования на границе с полуостровом. Для этого правительство может организовать специальные точки. Об этом спикер рассказала в интервью телеканалу ATR.

Но тут следующий вопрос – что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос

прокомментировала депутат

Политики понимают, что сейчас им не удастся имплементировать выбранную власть в регион. Ранее с инициативой провести выборы в Крыму и на Донбассе выступил Владимир Зеленский. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал это высказывание глупостью, так как никто не разрешит властям Украины организовывать выборы на российской территории.

Ранее Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе.

Видео: YouTube/Timelab Pro

Теги: владимир зеленский, выборы, крым, слуга народа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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Аноним
Сегодня 9:34

Товарищ президент Украины нам ваши выборы на фиг не нужны. Займитесь своей страной и наведите у себя в стране порядок. К нам не суйте свой нос мы живём спокойно и хорошо. 

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