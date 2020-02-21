Голосование могут организовать на границе.

В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму. Елена Мошенец из "Слуги народа" заявила о возможности голосования на границе с полуостровом. Для этого правительство может организовать специальные точки. Об этом спикер рассказала в интервью телеканалу ATR.

Но тут следующий вопрос – что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос прокомментировала депутат

Политики понимают, что сейчас им не удастся имплементировать выбранную власть в регион. Ранее с инициативой провести выборы в Крыму и на Донбассе выступил Владимир Зеленский. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал это высказывание глупостью, так как никто не разрешит властям Украины организовывать выборы на российской территории.

Ранее Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе.

Видео: YouTube/Timelab Pro