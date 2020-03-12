Он также предрекает рост уровня бедности в стране.

Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть. Глава Счётной палаты также предрекает рост уровня бедности в стране.

По его словам, Россия могла бы ориентироваться на цену 35 долларов за баррель и доллар по 72 рубля.

Но даже в этом случае мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей, - считает Кудрин.

Такое заявление он сделал на заседании комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам. Прогноз Минэкономразвития был по цене нефти в 57,7 доллара за баррель, доллар — по 63,9 рубля.

Кудрин заявил, что он устарел и строить по нему бюджет нельзя.

Ранее Центробанк продал валюты на 3,6 миллиарда рублей.

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