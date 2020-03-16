О новой дате должен сообщить президент в обращении к нации.

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за эпидемии коронавируса. По данным "Медузы", об этом вскоре должен сообщить президент.

О переносе дня голосования сегодня говорили на портале "Открытые медиа". Сообщается, что источники близки к Кремлю.

Плебисцит по поправкам могут совместить с региональными выборами в сентябре. Причина — опасность эпидемии на участках и невозможность обеспечить явку.

О новой дате должен сообщить президент в обращении к нации. Предположительно, это 12 июня — День России.

Ранее российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции.