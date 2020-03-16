Они ссылаются на определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года, где сказано о недопустимости манипуляций с количеством сроков президентства.

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции. Они написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям КС. Под обращением подписалось 357 человек, оно опубликовано на сайте "Эха Москвы".

Это директор "Левада-центра" Лев Гудков, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт. Писатели: Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович. Журналисты Леонид Парфенов, Ирина Шихман и кинокритик Антон Долин.

Юристы - Илья Шаблинский и Елена Лукьянова, а также экономист Евгений Ясин и другие.

Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, - сказано в письме.

Они ссылаются на определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года, где сказано о недопустимости манипуляций с количеством сроков президентства.

Ранее Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ.

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