Президент назначил дату голосования по поправкам к Конституции РФ

Россиянам предстоит проголосовать за единственный вопрос.

Опубликован указ президента России Владимира Путина, назначающий дату голосования по поправкам в российскую Конституцию на 22 апреля. В рамках голосования пришедшим на участки предстоит ответить на вопрос – "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?". Таким образом, голосование по поправкам пройдет "пакетным" образом.

Ранее президент России подписал законопроект о поправках в Конституцию России. Мы посвятили разбору правок в конституцию отдельный материал. В число утвержденных поправок, которые обсуждались публично, вошли нормы, увеличивающие значимость Госсовета, запрещающие отчуждение территорий России и многие другие.

Данный закон на соответствие конституционным нормам одобрил Конституционный суд. Теперь поправки вынесены на общероссийское голосование. Поправки вступят в силу, если изменения в Конституцию поддержат более половины участников голосования.

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции. В Центризбиркоме предварительно утвердили слоган и логотип мероприятия 22 апреля. Логотип будет представлять собой раскрытый Основной закон страны с триколором. Слоган будет звучать так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Видео: Совет Федерации, kremlin / YouTube