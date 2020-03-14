Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправках в Конституцию России. Закон получил название "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Мы посвятили разбору правок в конституцию отдельный материал. В число утвержденных поправок, которые обсуждались публично, вошли нормы, увеличивающие значимость Госсовета, запрещающие отчуждение территорий России и многие другие.

Теперь данный закон на соответствие конституционным нормам должен изучить Конституционный суд, после этого поправки вынесут на общероссийское голосование.

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции. В Центризбиркоме предварительно утвердили слоган и логотип мероприятия 22 апреля. Логотип будет представлять собой раскрытый Основной закон страны с триколором. Слоган будет звучать так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Ранее мы сообщали о том, что Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию России. Государственная дума и Совет Федерации поддержали закон 11 марта.

Видео: United Nations, NBC News / YouTube