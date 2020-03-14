В СФ утвердили решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Теперь следующим действием станет обращение президента России в Конституционный суд.

Совет Федерации на внеочередном заседании утвердил постановление о результатах рассмотрения парламентами российских регионом закона о поправках к Конституции РФ. Так были закреплены положительно поддержанные решения из 85 российских субъектов.

За принятие документа проголосовало 164 сенатора, один выступил против был один, воздержавшихся не нашлось. Закон был одобрен в СФ 11 марта. Теперь глава государства должен направить запрос в Конституционный суд по вопросу соответствия вносимых поправок основам российской Конституции.

Ранее мы сообщали о том, что поправки к Конституции РФ поддержали в региональных парламентах страны, в том числе и в Петербурге.

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