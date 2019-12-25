ЗакС Петербурга поддержал изменение Конституции

"За" проголосовали 38 человек.

ЗакС Петербурга 38-ю голосами "за" приняло поправки к Конституции России. Против оказались Александр Рассудов, Михаил Амосов, Максим Резник и Борис Вишневский. Ещё 7 депутатов воздержались от голосования.

Перед присутствующими со свое позиции выступили лидеры фракций "Яблоко", Партия роста и КПРФ. Представители "Единой России" и "Справедливой России" не выступали.

Напомним, законопроект о поправке в Конституцию накануне приняли Госдума и Совет Федерации.С утра к Мариинскому дворцу вышли петербуржцы с плакатами.