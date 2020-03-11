Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

В дальнейшем проект отправят в регионы

На прошедшем 11 марта заседании Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию. Во время голосования в поддержку правок выступили 160 сенаторов, против — один, а трое воздержались.

В дальнейшем проект отправят в регионы, где ему также придется пройти процедуру голосования. Документ будет считаться если в его поддержку выступят две трети региональных парламентов. Затем Совфед соберётся 14 марта и утвердит решения регионов.

Напомним, что помимо социальных гарантий, законе о статусе русского языка и семьи, поддержки детей, в Конституции может появится пункт, согласно которому действующий президент сможет вновь избираться на свой пост в 2024 году.