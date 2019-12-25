У Мариинского дворца пикетируют противники изменения Конституции

У здания утром собралось около десяти человек.

Утром в четверг, 12 марта, у здания Мариинского дворца в Петербурге начались одиночные пикеты. Активисты требуют не поддерживать законопроект о поправках в Конституцию.

У здания утром собралось около десяти человек, которые стояли в очереди для открытия своего плаката. У всех участников одиночного пикета полицейские проверяют документы.

По данным активистов, утром у своего дома задержали муниципального депутата Сергея Кузина, который также шел на пикеты.

Ранее Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию.

Фото: ВК/ Объединённые демократы