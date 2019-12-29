Предварительно утвержден дизайн кампании.

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции. В Центризбиркоме предварительно утвердили слоган и логотип мероприятия на 22 апреля. Об этом сообщили журналисты в "РБК".

Логотип будет представлять собой раскрытый Основной закон страны с триколором. Слоган будет звучать так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!" Разработкой дизайна занималась PR-агентство "ИМА-консалтинг". В организации подтвердили, что занимались созданием дизайна для кампании голосования. Их работа получила одобрение у заказчика, но официально на заседаниях вопрос не рассматривался.

Ранее электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве.