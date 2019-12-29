Остальные регионы будут работать по обычной схеме.

Электронное голосование по Конституции могут провести только в Москве. Об этом заявила Элла Памфилова "РИА Новостям".

По словам спикера, столица должна будет предоставить доказательства своей готовности к этому процессу. Впервые подобный способ применялся на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Тогда система применялась в трех округах.

Традиционно портал госуслуг будет использоваться для подачи заявок гражданами на голосование.Это делается для возможности отдать свой голос по месту нахождения, а не регистрации.

Ранее глава ЦИК предложила не устанавливать порог явки на голосовании по правкам в Конституцию.

