Глава ЦИК предложила не устанавливать порог явки на голосовании по правкам в Конституцию

Явку следует обеспечить естественным путем.

Глава ЦИК предложила не устанавливать порог явки при проведении голосования по изменениям в Конституцию. Элла Памфилова считает, что такой необходимости нет. Об этом спикер рассказала журналистам.

Зачем он нужен, для чего? Это наша позиция, может, законодатель решит иначе прокомментировала чиновница

По мнению членов ЦИК, явка должна формироваться естественным, а не искусственным путем. Для этого важно работать над информированием людей и объяснениями важности данного решения. Государству будет лучше, если люди будут заинтересованы в голосовании и обеспечат большую явку.

Ранее Песков ответил на вопрос о наблюдателях на голосовании по Конституции.

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