Решение еще не принято.

Дмитрий Песков ответил на вопрос о наблюдателях на голосовании по Конституции. На данный момент Кремль еще не принял решение о направлении представителей Общественной палаты. Об этом спикер рассказал "РБК".

Ранее инициативу предложил глава Комитета Совфеда по законодательству. Андрей Клишас заявил, что назначать наблюдателей следует Общественной палате. ЦИК будет заключать соответствующее соглашение с организацией. Эту же информацию подтвердил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Согласно одному из вариантов событий, закон о внесении правок будет подписан после одобрения парламентом. Затем документ должен подписать Владимир Путин. Однако изменения вступят в силу, если большинство россиян проголосует за эти правки.

Ранее в Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США.