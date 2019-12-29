Кремль отвергает предположения американцев.

В Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США. Москва неоднократно опровергали подобные предположения.

Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и выступает категорически против этого. Такой же позиции Кремль просит придерживаться иностранных коллег по вмешательству в дела РФ. По мнению Дмитрия Пескова, Вашингтон с регулярной маниакальностью делает голословные обвинения. Ранее посольство РФ в США заявило о готовности обсуждать вопросы информационной безопасности.

Ранее Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана.