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В Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США

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Кремль отвергает предположения американцев.

В Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США. Москва неоднократно опровергали подобные предположения.

Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет

прокомментировал пресс-секретарь президента РФ

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и выступает категорически против этого. Такой же позиции Кремль просит придерживаться иностранных коллег по вмешательству в дела РФ. По мнению Дмитрия Пескова, Вашингтон с  регулярной маниакальностью делает голословные обвинения. Ранее посольство РФ в США заявило о готовности обсуждать вопросы информационной безопасности.

Ранее Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана.

Теги: вмешательство, выборы, дмитрий песков, кремль, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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