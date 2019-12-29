Решения о двусторонней встречи еще нет.

Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана. По данным пресс-секретаря президента РФ, речь о двусторонних переговорах 5 марта пока не идет. Об этом специалист рассказал "ТАССу".

Однако Кремль не исключил возможную встречу в трехстороннем формате. Чиновники прорабатывают встречу глав РФ, Турции, Ирана. Ранее президент Турции заявил, что увидится с президентом России 5 марта. Политики должны урегулировать вопросы, связанные с сирийским регионом Идлиб.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе.

Видео: YouTube/NBC News, Guardian News