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Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана

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Решения о двусторонней встречи еще нет.

Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана. По данным пресс-секретаря президента РФ, речь о двусторонних переговорах 5 марта пока не идет. Об этом специалист рассказал "ТАССу".

Однако Кремль не исключил возможную встречу в трехстороннем формате. Чиновники прорабатывают встречу глав РФ, Турции, Ирана. Ранее президент Турции заявил, что увидится с президентом России 5 марта. Политики должны урегулировать вопросы, связанные с сирийским регионом Идлиб.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе.

Видео: YouTube/NBC News, Guardian News

Теги: дмитрий песков, кремль, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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