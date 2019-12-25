Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

Президенты Турции и России обсудят проблему в начале марта.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Политики хотят лично обсудить ситуацию в сирийском регионе Идлиб. Стороны считают, что возникшую проблему следует как можно быстрее решить. Об этом глава Турции рассказал в интервью с журналистами.

Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД прокомментировал спикер

Президент Турции добавил, что также в ближайшее время будет проведена встреча с главами ФРГ и Франции. Однако дата четырехстороннего формата еще не определена. Ее необходимо согласовать с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

Ранее Кремль: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии.

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME