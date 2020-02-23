Кремль: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

В Кремле считают, что Турция пока не выполняет условия сочинских договоренностей по Сирии, подписанных в России более года назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что согласно невыполненным пунктам Турция все еще не обеспечила разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и другие действия.
Песков также добавил, что текущая ситуация в сирийском Идлибе не способствует нормализации обстановки – террористы "прекрасно вооружены" и получают "подпитку амуницией, боеприпасами".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной. Он отметил, что Турция уже начала там свои действия.
Видео: Youtube/ NBC News, BBC News, CBS News
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