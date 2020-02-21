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Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной

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Он отметил, что Турция уже начала там свои действия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной. Он отметил, что Турция уже начала там свои действия. Об этом пишут РИА Новости.

Эрдоган также заявил, что вечером в пятницу у него состоится телефонный разговор с Путиным, по результатам которого Турция определит свое поведение в этой ситуации. Президент добавил, что турецкая сторона не отойдет от своих позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима Башара Асада.

5 марта может состояться четырехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции.

Ранее мы писали, что экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии.

Видео: YouTube / CNN TÜRK, VOA News

Теги: идлиб, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция
Категории: Лента новостей,

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