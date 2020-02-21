Экс-министра обороны Украины заочно приговорили к 6 годам колонии

Гриценко признали виновным по статье "Публичные призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".

В Москве заочно осудили экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его приговорили к 6 годам колонии за публичные призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ. Об этом пишут РИА Новости.

В 2014 и 2017 гг. Гриценко сделал два высказывания на ТВ. В первом случае он заявил, что россияне должны нести потери, как и украинцы на Донбассе. В частности, он предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Во втором случае он предложил взрывать машины в Москве или Таганроге каждый раз, когда взрываются авто в Киеве или Мариуполе.

Уголовное дело рассмотрели заочно, так как подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право. В течение трех лет после освобождения Гриценко не может занимать должности на муниципальной и госслужбе, правда, только в РФ.

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