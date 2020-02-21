Российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую формулу ценообразования

А именно – снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год.

Министр энергетики Александр Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, новая формула ценообразования предполагает снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Это будет пропорционально снижению экспортной пошлины.

21 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе беседы президент России предложил коллеге компенсировать доходы Минска от экспортных пошлин, которые выпадают из-за налогового маневра. Премьер-министры Белоруссии и России должны изучить предложение, чтобы страны могли "наконец-то прийти к какому-то соглашению".

Ранее Лукашенко прокомментировал предложение Путина компенсировать выпадающие доходы.