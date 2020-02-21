Глава РФ позвонил главе Белоруссией с решением нефтяного конфликта.

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы. Об этом сообщило агентство БЕЛТА. Глава Белоруссии рассказал, что ему позвонил президент РФ с неожиданной инициативой. Политик пояснил, что если в 2019 году Минск получал от пошлины миллиард долларов, то из-за налогового маневра России в 2020 году эта сумма будет равняться 700 миллионов.

Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем процитировал Путина Лукашенко

Ранее Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным.

Видео: CTVBY