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Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

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Глава РФ позвонил главе Белоруссией с решением нефтяного конфликта.

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы. Об этом сообщило агентство БЕЛТА. Глава Белоруссии рассказал, что ему позвонил президент РФ с неожиданной инициативой. Политик пояснил, что если в 2019 году Минск получал от пошлины миллиард долларов, то из-за налогового маневра России в 2020 году эта сумма будет равняться 700 миллионов.

Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем

процитировал Путина Лукашенко

Ранее Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным.

Видео: CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, выпадающие расходы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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