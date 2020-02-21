Из-за этого глава Белоруссии опоздал на деловую встречу.

Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Об этом глава Белоруссии заявил во время встречи с губернатором Архангельской области РФ. Лукашенко пришлось задержаться на встречу с Игорем Орловым из-за звонка президента России. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти прокомментировал политик

Теперь Минск будет пытаться обсчитать его. Глава Белоруссии добавил, что иногда между странами возникают споры по отдельным вопросам. Он считает, что Россия является монополистом, так как Минск больше ни от кого ресурсы не получал. В связи с этим соседи могут продавать продавать нефть и газ по справедливым ценам, могут и наоборот.

Владимир Путин также спрашивал о том, сколько средств Белоруссия потеряет от введенной в 2020 году таможенной пошлины. Он предложил ввести формулу для подсчета убытков.

Ранее Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти.

Видео: YouTube/CTVBY