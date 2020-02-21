Об этом заявили в Кремле.

Игорь Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти. Глава Роснефти рассказал, что обсудил с главой Белоруссии дальнейшее сотрудничество. В компании настроены на конструктивное общение и доверительные отношения с коллегами. Об этом спикер рассказал Дмитрию Пескову, а тот в свою очередь "РИА Новостям".

По условиям контракта, к 2024 году постепенно обнулятся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Одновременно с этим повысится налог на добычу полезных ископаемых. Такие требования закреплены в налоговом маневре, реализуемом с 2019 года. Он приведет к тому, что цена для Минска повысится до среднемировой за вычетом транспортных расходов. Последние три года Белоруссия закупала 24 млн тонн нефти ежегодно. Из них около 6 млн шли на реэкспорт.

В конце 2019 года стороны не смогли договориться о новых условиях. Сейчас поставки ведутся частично на разовые от компании "Сафмар". От централизованных Минску пришлось отказаться.

Ранее Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.