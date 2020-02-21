  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:15
113
himif
Код вставки плеера

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

0 0

Политики договорились придерживаться достигнутых ранее договоренностей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели 21 февраля телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС.

Эрдоган подчеркнул необходимость сдержать режим сирийского президента Башара Асада и предотвратить гуманитарную катастрофу. Стороны договорились, что по-прежнему будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей и обсудили ситуацию в Ливии. Эрдоган упомянул, что урегулирование идлибской ситуации лежит через имплементацию сочинского меморандума.

Ранее сообщалось, что Кремль старается не думать о "худших сценариях" в Идлибе.

Видео: Sky News / YouTube

Теги: владимир путин, идлиб, эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии