Обсуждается возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Кремль старается не думать о "худших сценариях" в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь Песков.

"Не хотелось бы говорить о худших сценариях", — заявил Песков.

При этом Москва считает, что террористические группировки должны быть нейтрализованы. также Песков заявил, что в настоящее время обсуждается возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции. При этом никаких конкретных согласований нет.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Ранее мы сообщали о том, что Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу.

Видео:NBC News, BBC News, CBS News