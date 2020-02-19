Анкара настаивает на соблюдении Сочинских соглашений.

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын "РИА Новостям".

Мы не приняли карту (границ зоны деэскалации), которую предложила Россия прокомментировал спикер

Эксперт напомнил, что Анкара не преследует таких целей как захват территории или нефти. В сферу интересов входит защита местного населения и обеспечение стабильности. На государство постепенно давят волны беженцев, бегущих из своих домов в Сирии. Турция не хочет ухудшать отношения с РФ, но будет предотвращать атаки со стороны правительственных сил. Чиновники не откажутся от поставки техники в Идлиб.

Ранее НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе.

Видео: YouTube/FRANCE 24 English, Türkiye Gazetesi, TRT World, CNN