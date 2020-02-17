НАТО не окажет Турции военной поддержки в Идлибе

Анкаре придется справляться собственными силами.

НАТО не окажет Турции военной поддержки в северном регионе Сирии - Идлибе. На последней встрече министров обороны альянса данный вопрос не поднимался. Об этом сообщил дипломат одной из миссий в Брюсселе "ТАССу".

Страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военных в Идлибе в начале февраля прокомментировал источник

Это факт находят трагическим. Однако он произошел в рамках односторонней операции на иностранной территории. Поэтому данная трактовка не может рассматриваться в Пятой поправке. Турция даже не пыталась организовать консультации по данному вопросу. НАТО находит Анкару способной собственными силами противостоять угрозе. Однако члены альянса обеспокоены возможными столкновениями Турции с Ираном и Россией. Последние два государства считаются союзниками правительственных сил Дамаска.

Ранее Piter.tv писал о том, что в НАТО призвали Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English