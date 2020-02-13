В НАТО призвали Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

Об этом заявил генсек альянса после встречи министров обороны НАТО, куда был приглашен министр из Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского попытаться продолжить путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Это потребует приложения дополнительных усилий.

Столтенберг от лица альянса похвалил Зеленского за поиск мирного решения конфликта на востоке Украины, но обратил внимание на то, что наблюдатели ОБСЕ в регионе по-прежнему не находятся в безопасности – регулярно нарушаются соглашения о прекращении огня.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении ракет нового поколения, получающих распространение в РФ и в мире, нужны новые формы контроля по вооружениям. Генсек альянса сообщил, что в НАТО намерены предотвратить или избежать новую гонку вооружений.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна