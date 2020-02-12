НАТО хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с РФ

Генсек альянса заявил, что для этого НАТО нужно работать над новыми мерами контроля над вооружениями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении ракет нового поколения, получающих распространение в РФ и в мире, нужны новые формы контроля по вооружениям. Генсек Североатлантического альянса сообщил, что в НАТО намерены предотвратить или избежать новую гонку вооружений.

Альянс заявил о сильном беспокойстве с появлением российских ракетных систем нового типа. При этом в НАТО намерены ответить на действия России, но "не зеркально".

Отметим, что договор о РСМД (ликвидации ракет средней и малой дальности) прекратил свое существование в августе 2019 года. США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

Ранее мы сообщали о том, что США обвинила Россию в кибератаках на страны НАТО. Об этом заявила постпред при Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчинсон. Дипломат отметила, что каждая страна НАТО подвергается гибридным атакам России и Китая. Хатчинсон считает, что Америка должна выстроить правильную оборону против хакерских атак.

Видео: The Telegraph, Face the Nation, phoenix, NRK P3 / YouTube